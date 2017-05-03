В Совете Федерации России предложили лишать пенсий самозанятых граждан

Людей, занимающихся неофициальной трудовой деятельностью, могут также лишить возможности выезда за границу.

Москва. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил лишать самозанятых граждан России пенсий и возможности выезда за границу. По данным Министерства труда России, в стране насчитывается около 12 млн людей, занимающихся неофициальной трудовой деятельностью, а по сведениям Федеральной Службы Государственной Статистики (Росстат), их насчитывается до 25 млн, сообщает «Российская газета».

Согласно законам, региональные бюджеты перечисляют деньги в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров и «иные категории граждан». Рязанский отмечает, что как раз под последнюю группу и подпадают трудоспособные граждане, официально не работающие.

«Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом, государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», - подчеркнул он.

Сенатор отметил, что самозанятые граждане могут лишиться полноценной пенсии, если у них не будет стажа и необходимых для начисления баллов. «Тогда ждите, когда исполнится 65 лет, и тогда государство будет им платить минимальную пенсию по старости», — добавил он. Минимальная пенсия в регионах не превышает 7-8 тыс. рублей в месяц.

Рязанский добавил, что принуждать силой выходить «из тени» государство не будет. Однако создание определенных условий заставит самозанятых граждан задуматься, что выгоднее: платить налоги или работать на себя.

Советник гендиректора Всероссийский научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты населения России Николай Волгин отметил, что некоторые категории граждан могут оформить отношения с государством.

Репетиторы, няни, парикмахеры, работающие на дому, швеи, продавцы, которые реализуют продукцию, выращенную на своей земле, водители, фотографы, независимые журналисты и другие могут оформить патент для регистрации в качестве самозанятого гражданина . Средняя стоимость патента в стране – 20 тыс. рублей в год.