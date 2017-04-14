Более 5 тысяч человек ответили на вопросы, касающиеся их представлений о предварительном голосовании и ожиданий от его проведения.

Москва. Более половины участников опроса «Единой России» считают необходимым проведение предварительного голосования всеми партиями. Как сообщает официальный сайт партии, более 5 тысяч человек ответили на вопросы, касающиеся их представлений о предварительном голосовании и ожиданий от его проведения.

«О необходимости всем партиям присоединиться к инициативе проведения перед выборами собственного предварительного голосования заявили 51,2% респондентов, они уверены, что это самый эффективный способ избрать во власть лучших», - говорится в сообщении.

При этом ещё 37% считают, что вводить подобную процедуру должны все партии, которые смогут обеспечить конкурентность и открытость данной процедуры. Не знают, что такое «предварительное голосование» - 3,2% участников опроса.

На вопрос «В чем состоит главная ценность предварительного голосования?» большинство ответили, что главное – это конкурентность процесса, возможность выбрать лучших. Четверть опрошенных полагают, что благодаря праймериз смогут узнать больше об актуальной проблематике своего региона.

«17% отмечают, что через встречи с кандидатами можно довести до них «наказы», с которыми те пойдут во власть. Полная открытость процедуры для кандидатов и избирателей привлекает почти 15% участников опроса, более 12% планируют благодаря предварительному голосованию углубить свои знания о деятельности «Единой России», - пишут организаторы опроса.

«Мы проводили этот опрос для того, чтобы узнать, какой запрос есть в обществе по предварительному голосованию, какие форматы и темы интересуют людей. Не зря «Единая Россия» призывает все политические партии проводить предварительное голосование и выбирать кандидатов не в закрытых кабинетах, а спрашивать у самих людей – кого они хотят видеть во власти. Так, более половины опрошенных считают, что праймериз – это самый эффективный способ избрать во власть лучших», – сообщил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Также больше половины респондентов планируют смотреть дебаты кандидатов предварительного голосования. При этом 24,7% из них хотят увидеть происходящее вживую, чуть больше – 28,3% полагаются на онлайн-трансляцию.