«Единая Россия» предложила политическим партиям активнее использовать механизм праймериз

Об этом заявил секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.

Москва. Секретарь генерального совета «Единой России», заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов призвал другие политические партии проводить отбор свои кандидатов при помощи праймериз. По его мнению, это один из самых лучших путей защитить избирательные права граждан и усилить партии, привлекая сторонников к формированию списков кандидатов на предварительное голосование, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Человек, который прошел понятную, прозрачную, открытую процедуру предварительного голосования, который призывал своих сторонников поддержать его, прилагал усилия к тому, чтобы оказаться в партийных списках не по кулуарному принципу, провел, по сути, агитационную кампанию, - такой человек уже замотивирован на дальнейшую работу. Он осознает свою моральную ответственность перед людьми», - сказал Неверов.

Он также добавил, что необходимо обсудить вопрос обеспечения политического процесса соответствующими техническими возможностями.

«Для того чтобы обеспечить все партии равными возможностями в плане технического обеспечения (урны, кабинки для голосования, места для проведения), необходимо обсудить предложения, которые будут регулировать эти вопросы. При этом вопросы, связанные с тем, как проводить предварительное голосование, в какой форме, должны оставаться внутренним делом каждой партии», - уточнил Сергей Неверов.

Секретарь генсовета «Единой России» напомнил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский снова задел тему выборов в Рузском городском округе Московской области.

«До этого было заявлено о том, что было оказано давление на кандидатов, которые сняли свои кандидатуры с выборов. Вы знаете, что 7 из 11 представителей ЛДПР написали заявления, вышли из списка. В результате этого было отказано в регистрации всему списку. В итоге представители всех фракций пришли к выводу, что, к сожалению, это был внутрипартийный конфликт - нижестоящей организации с вышестоящей», - отметил Неверов.

По его словам, «такие ситуации, к сожалению, были и в других партиях, но таких примеров не слишком много».

«Знаете, всегда возникает вопрос, был ли это сговор или чей-то злой умысел, либо это несогласие нижестоящей организации, либо личные амбиции каких-то кандидатов? Оценить порой сложно. Но для любой политической партии, конечно, самое главное – это участие в выборах. Это своего рода экзамен, и все партии к этому идут», - указал парламентарий.