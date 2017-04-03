Профессию сиделки могут узаконить в России

Это собираются сделать в рамках профстандарта «Специалист по уходу».

Москва. Министерство труда России намеревается узаконить услуги сиделок. Профессиональный стандарт разрабатывался на протяжении 9 лет, сообщает SVOPI. В Спецкомитет вошли около 50 человек: главные врачи больниц, главные медсестры и профессора.

Согласно стандарту, сиделка не обязана иметь профессиональное образование. Специалисту необходимо будет окончить курсы, на которых учат оказывать первую медицинскую помощь и ухаживать за больными после сердечного приступа. Продолжительность курсов составит около полугода.

По данным Минтруда, в поддержке сиделок ежегодно нуждается 1,5 млн человек, перенесших инсульт, 3 млн больных, имеющих раковые заболевания, 3 млн людей с деменцией, 500 тыс. пациентов, которые перенесли критические травмы, 200 тыс. человек с рассеянным склерозом.

В настоящее время многие медсестры подрабатывают частными сиделками, так как региональные специалисты получают до 12 тыс. рублей в месяц. Стоимость услуг сиделок – в 2 раза больше. Городской медперсонал предпочитает работать по специальности.