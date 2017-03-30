Медведев отчитал министра сельского хозяйства России Ткачева за опоздание

Премьер-министр России посоветовал ставить будильник «в разные места».

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал замечание министру сельского хозяйства Александру Ткачеву за опоздание на заседание правительства. Медведев отметил, что это «нехорошо», сообщает «Газета.Ру».

«Кто не участвует в Арктическом форуме — большой арктический привет. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич», — заявил премьер-министр. Он посоветовал ставить будильники «в разные места».