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      Медведев отчитал министра сельского хозяйства России Ткачева за опоздание

      16:20, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      16:20, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      88
      0
      #Дмитрий Медведев\n#Ткачёв\n#Правительство РФ\n#заседания\n#выговор
      Фото: kremlin.ru
      88
      0

      Премьер-министр России посоветовал ставить будильник «в разные места».

      Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал замечание министру сельского хозяйства Александру Ткачеву за опоздание на заседание правительства. Медведев отметил, что это «нехорошо», сообщает «Газета.Ру».

      «Кто не участвует в Арктическом форуме — большой арктический привет. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич», — заявил премьер-министр. Он посоветовал ставить будильники «в разные места». 

      16:20, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      88
      0
      #Дмитрий Медведев\n#Ткачёв\n#Правительство РФ\n#заседания\n#выговор
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