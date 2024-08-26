С 1 сентября в России изменятся правила установки дорожных видеокамер

Москва. Единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД вступят в силу в России 1 сентября. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Изменения предусмотрены федеральным законом №197. Он, в частности, обязывает власти регионов согласовывать установку камер с Госавтоинспекцией. Также в документе говорится, что стационарные видеофиксаторы нарушений могут устанавливаться на выделенных полосах для общественного транспорта, на аварийно-опасных участках, на перекрестках с высоким числом ДТП, в местах дорожных работ, на пешеходных переходах и в зонах, где запрещена стоянка или остановка.

При этом информация о размещении устройств и выявленных ими нарушениях будет размещаться в сети. Кроме того, если нарушение зафиксирует не прошедшая сертификацию камера, водитель не будет за него отвечать.