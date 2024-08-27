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После сбросов с «Фукусимы-1» в морской воде возле Приморья нашли тритий

10:08, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После сбросов с «Фукусимы-1» в морской воде возле Приморья нашли тритий
10:08, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Дальний Восток\n#Приморский край\n#ученые\n#исследования\n#экология\n#море\n#АЭС\n#Япония\n#вода\n#радиация
Фото: pxhere.com
52
0

Авария на японской АЭС произошла в 2011 году.

Владивосток. Приморский край. Повышенное содержание трития в пробах воды из морей Дальнего Востока выявила российская научная экспедиция. Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Экспедиция отправилась из Владивостока 24 августа на судне «Профессор Гагаринский». Данный этап исследований продолжил мониторинг состояния экологии Дальнего Востока, который начался в июне–июле. В пробах воды ученые нашли тритий. Повышенная концентрация радиоактивного элемента выявлена в основной ветви течения Куросио и в районе Южных Курильских островов.

В планах экспедиции – собрать также пробы морских животных и донных отложений, а еще – исследовать структуру течений и характер водообмена между Охотским морем и Тихим океаном.

Насколько опасно выявленное превышение содержания трития в океанской воде для экологии Приморья и Курил, не сообщается.

Напомним, в 2023 году власти Японии разрешили компании ТЕРСО начать сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». В океан уже вылили 38 тыс. тонн, а общее ее количество составляет 1,34 млн тонн. Воду планируют выпускать сравнительно небольшими порциями в течение 30–40 лет. Вода проходит очистку и разбавляется, но в ней все равно остается некоторое количество радиоактивного изотопа водорода – трития. 

10:08, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Дальний Восток\n#Приморский край\n#ученые\n#исследования\n#экология\n#море\n#АЭС\n#Япония\n#вода\n#радиация