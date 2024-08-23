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После атаки ВСУ на паром в порту Кавказ продолжаются поиски пропавшего члена экипажа

09:49, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После атаки ВСУ на паром в порту Кавказ продолжаются поиски пропавшего члена экипажа
09:49, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
143
0
#Украина\n#Россия\n#Краснодарский край\n#море\n#корабли\n#железная дорога\n#поезда\n#топливо\n#обстрел\n#ракеты\n#поиск\n#военные\n#МЧС\n#СВО\n#спецоперация
Фото: flickr.com
143
0

17 человек были спасены.

Кавказ. Краснодарский край. В Краснодарском крае продолжаются поиски члена экипажа затонувшего в порту Кавказ железнодорожного парома. Причиной затопления стала атака ВСУ вечером 22 августа, передает RT.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, неизвестным остается местонахождение одного человека. Ранее глава Краснодарского края Вениамиин Кондратьев сообщил о спасении 17 моряков. Железнодорожный паром, на котором они находились, перевозил топливные цистерны. Губернатор добавил, что на месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить разлива топлива. Поверхность воды обработали сорбентом.

Перед этим ряд сетевых СМИ обратили внимание на скопление американских разведывательных самолетов над Черным морем и возле Крыма.

UPD: позднее стало известно, что возникший после ракетного удара ВСУ по парому пожар в порту Кавказ охватил 500 кв. м. Его продолжали тушить утром 23 августа. 13 спасенных членов экипажа получили ожоги и другие травмы, четверых из них госпитализировали. Еще четверо не пострадали.

09:49, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
143
0
#Украина\n#Россия\n#Краснодарский край\n#море\n#корабли\n#железная дорога\n#поезда\n#топливо\n#обстрел\n#ракеты\n#поиск\n#военные\n#МЧС\n#СВО\n#спецоперация