Нарендра Моди анонсировал открытие диппредставительств Индии в Казани и Екатеринбурге

Москва. Новые консульства Индии откроются в Казани и Екатеринбурге. Об этом объявил во время визита в Москву индийский премьер-министр Нарендра Моди, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство ANI.

По словам политика, прозвучавшим на выступлении перед индийской общиной, появление диппредставительств в двух крупных российских городах будет способствовать развитию туризма и деловой активности.

8 июля Нарендра Моди встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что надеется, что Индия приобретет статус привилегированного стратегического партнера в отношениях с Россией. По его мнению, укрепление связей между Нью-Дели и Москвой принесет большую пользу народам обеих стран.