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Нарендра Моди анонсировал открытие диппредставительств Индии в Казани и Екатеринбурге

13:11, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Нарендра Моди анонсировал открытие диппредставительств Индии в Казани и Екатеринбурге
13:11, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#дипломатия\n#визит\n#консульство\n#Казань\n#Екатеринбург\n#Индия
Фото: kremlin.ru
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Заявление об этом премьер-министр страны сделал во время визита в Москву.

Москва. Новые консульства Индии откроются в Казани и Екатеринбурге. Об этом объявил во время визита в Москву индийский премьер-министр Нарендра Моди, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство ANI.

По словам политика, прозвучавшим на выступлении перед индийской общиной, появление диппредставительств в двух крупных российских городах будет способствовать развитию туризма и деловой активности. 

8 июля Нарендра Моди встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что надеется, что Индия приобретет статус привилегированного стратегического партнера в отношениях с Россией. По его мнению, укрепление связей между Нью-Дели и Москвой принесет большую пользу народам обеих стран.

13:11, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#Россия\n#дипломатия\n#визит\n#консульство\n#Казань\n#Екатеринбург\n#Индия