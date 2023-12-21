Двоюродный племянник Сталина скончался в Москве

Москва. Стало известно о смерти проживавшего в Москве двоюродного племенника Иосифа Сталина Леонида Аллилуева. Родственник советского лидера скончался в высотке на Котельнической набережной, пишет Лента.ру со ссылкой на «Московский комсомолец».

Мужчине было 94 года. Ему внезапно стало плохо, дочь вызвала скорую помощь, но спасти пенсионера врачи не смогли.

Леонид Аллилуев — сын сестры второй жены Иосифа Сталина Надежды Аллилуевой.

Напомним, в 2021 году правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад обратился к президенту России с просьбой реабилитировать своего прадеда.