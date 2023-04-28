Украинский снаряд взорвался у здания школы в Брянской области

Суземка. Брянская область. Прилетевший со стороны украинской границы снаряд разорвался возле школы в поселке Суземка Брянской области, когда там шли занятия. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Населенный пункт попал под целенаправленный обстрел, зафиксировано уже 10 прилетов. Детей из школы №2, где взорвался снаряд, эвакуировали.

Ранее дистанционное обучение для школьников в поселке Суземка вводить не стали, поскольку он находится в 10 километрах от границы с Украиной.

Как сообщил ранее глава региона Александр Богомаз, в ночь на 28 апреля Суземский район атаковали украинские беспилотники. Поврежден один дом, а также автомобиль, находившийся внутри гаража.

С 19 октября в Брянской области был введен средний уровень реагирования.