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Поврежденный «Союз МС-22» покинул МКС в беспилотном режиме

15:31, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Поврежденный «Союз МС-22» покинул МКС в беспилотном режиме
15:31, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#наука\n#исследования\n#Роскосмос\n#NASA\n#МКС\n#космос
Фото: pxhere.com
37
0

Космический аппарат должен приземлиться в Казахстане.

Москва. Космический корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в ближайшее время. 28 марта аппарат отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС) без членов экипажа, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в Центре управления полетами, приземление «Союза МС-22» должно произойти около 14:45 МСК в Казахстане к юго-востоку от города Жезказган.

В корабле находятся 218 килограммов ценных грузов, в том числе оборудование и результаты научных экспериментов, в частности – по выращиванию грибной культуры в космосе.

Напомним, в середине декабря 2022 года на борту «Союза МС-22» произошла разгерметизация радиатора. Возможной причиной назвали столкновение с микрометеоритом. Экипаж в составе космонавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокофьева, а также астронавта NASA Франциско Рубио будет возвращен на Землю в сентябре 2023 года на «Союзе МС-23». До этого времени они продолжат научные эксперименты на МКС.

UPD: позднее стало известно об успешном приземлении космического корабля.

15:31, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#наука\n#исследования\n#Роскосмос\n#NASA\n#МКС\n#космос