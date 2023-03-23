Грозный. Чечня. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил продемонстрировать Западу последствия уранового заражения на их территории. Поводом для отповеди Героя России в его ТГ-канале стало заявление Великобритании о готовности поставить Украине снаряды с обеднённым ураном.

«Великобритания чуть ли не хвастается тем, что планирует предоставить Украине снаряды с обеднённым ураном. Успели даже «успокоить» всех, мол, это не радиоактивный уран. Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжёлого металла, в тысячи раз меньше», — заявил Рамзан Ахматович.

Он отметил, что о последствиях использования подобных грязных снарядов напоминать бессмысленно: «Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадёт само собой».

Кадыров заявил, что «благодаря выверенной и упреждающе дальновидной политике» Владимира Путина страна успешно справляется с санкциями, даёт экономический и военный отпор НАТО.

«Но это не значит, что можно тихонько спрятаться в хате с краю. Каждый должен быть готов в любой момент встать на защиту Родины. В первую очередь это должна понимать молодёжь», — подчеркнул глава Чечни.