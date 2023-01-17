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В России могут облегчить условия содержания в СИЗО

10:56, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В России могут облегчить условия содержания в СИЗО
10:56, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
140
0
#Минюст\n#инициативы\n#законопроект\n#СИЗО\n#тюрьмы
Фото: pxhere.com
140
0

С такой инициативой выступил Минюст.

Москва. Условия содержания в российских СИЗО могут быть изменены. Законопроект об этом подготовил Минюст, пишет Лента.ру со ссылкой на РБК.

В частности, осужденным на принудительные работы предлагается расширить норму площади на каждого в исправительных центрах с 4 до 5 квадратных метров. Кроме того, в Минюсте готовы увеличить возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении, с 3 до 4 лет.

В то же время администрации СИЗО хотят разрешить использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора. Однако осужденных об этом необходимо будет информировать под расписку.

Целью предлагаемых изменений в ведомстве назвали гуманизацию условий отбывания наказаний.

10:56, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
140
0
#Минюст\n#инициативы\n#законопроект\n#СИЗО\n#тюрьмы