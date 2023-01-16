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В России могут расширить список неисправностей машины, влекущих наложение штрафов

17:54, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В России могут расширить список неисправностей машины, влекущих наложение штрафов
17:54, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
342
0
#автомобили\n#автомобилисты\n#ремонт\n#обслуживание\n#ГАИ\n#ГИБДД\n#штрафы
Фото: pxhere.com
342
0

Поправки могут вступить в силу уже в сентябре.

Москва. У сотрудников ГИБДД появятся дополнительные поводы для взимания штрафов с водителей. Обновленный список неисправностей автомобиля, за которые могут наказать, подготовило правительство России, пишет Коммерсантъ.

В частности, штраф можно будет выписать за езду на летних шинах с декабря по февраль, а на шипованной резине – с июня по август. Размер взыскания составит 500 рублей, при этом регионы получат право корректировать сроки действия правила. 

Также начислять штрафы предполагается за управление машиной с неработающей антиблокировочной системой и использование в фарах ламп, не соответствующих эксплуатационной документации. Их свет зачастую ослепляет водителей встречных автомобилей.

Поправки в перечень неисправностей могут начать действовать уже с 1 сентября 2023 года.

17:54, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
342
0
#автомобили\n#автомобилисты\n#ремонт\n#обслуживание\n#ГАИ\n#ГИБДД\n#штрафы