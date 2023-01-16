В России могут расширить список неисправностей машины, влекущих наложение штрафов

Москва. У сотрудников ГИБДД появятся дополнительные поводы для взимания штрафов с водителей. Обновленный список неисправностей автомобиля, за которые могут наказать, подготовило правительство России, пишет Коммерсантъ.

В частности, штраф можно будет выписать за езду на летних шинах с декабря по февраль, а на шипованной резине – с июня по август. Размер взыскания составит 500 рублей, при этом регионы получат право корректировать сроки действия правила.

Также начислять штрафы предполагается за управление машиной с неработающей антиблокировочной системой и использование в фарах ламп, не соответствующих эксплуатационной документации. Их свет зачастую ослепляет водителей встречных автомобилей.

Поправки в перечень неисправностей могут начать действовать уже с 1 сентября 2023 года.