АвтоВАЗ окончательно отказался от выпуска Lada Xray

Тольятти. Самарская область. АвтоВАЗ окончательно отказался от выпуска автомобиля Lada Xray. Как сообщила «Российская газета», недавно сообщалось, что компания не собирается ставить крест на модели. Её судьбу должны были решить на совете директоров, но глава компании Максим Соколов поставил точку.

«Отвечу коротко — никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — цитирует Максима Соколова ТАСС.

Это означает, что те машины, которые сейчас ещё остались в дилерских центрах Lada, станут последними в России.

Напомним, высокий хэтчбек Lada Xray дебютировал в феврале 2016 года. Рекомендованные розничные цены на него начинаются от 1 106 900 рублей, на Xray Cross — от 1 249 900 рублей.