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В Санкт-Петербурге поженятся Анджелина Джоли и Джонни Депп

17:14, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Санкт-Петербурге поженятся Анджелина Джоли и Джонни Депп
17:14, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#голливудские звезды\n#артисты\n#Депп\n#паспорт\n#пиар\n#Санкт-Петербург\n#свадьбы
Фото: pixabay.com
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Жители Северной столицы изменили свои имена и фамилии в честь любимых артистов.

Санкт-Петербург. Анджелина Джоли выйдет замуж за Джонни Деппа в Санкт-Петербурге. Свадьба назначена на 8 сентября 2022 года, пишет Лента.ру со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Брачующиеся – россияне, сменившие имена и фамилии в честь любимых артистов. 34-летний художник и дизайнер Игорь Ректор стал по паспорту Джонни Евгеньевичем Деппом, а 27-летний психолог Екатерина Кирпичникова – Анджелиной Алексеевной Джоли.

Знакомство пары произошло на тренинге личностного роста. После 4 лет отношений мужчина сделал предложение женщине. Однако из обычной свадьбы молодожены решили устроить пиар-акцию. Для этого они и сменили паспортные данные.

«Сейчас такое время, что каждый креативит как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие», — рассказал бывший Игорь Ректор, ныне Джонни Депп.

Кстати, пока неизвестно, примет ли супруга его фамилию, или останется Джоли.

17:14, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
103
0
#голливудские звезды\n#артисты\n#Депп\n#паспорт\n#пиар\n#Санкт-Петербург\n#свадьбы