В Санкт-Петербурге поженятся Анджелина Джоли и Джонни Депп

Санкт-Петербург. Анджелина Джоли выйдет замуж за Джонни Деппа в Санкт-Петербурге. Свадьба назначена на 8 сентября 2022 года, пишет Лента.ру со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Брачующиеся – россияне, сменившие имена и фамилии в честь любимых артистов. 34-летний художник и дизайнер Игорь Ректор стал по паспорту Джонни Евгеньевичем Деппом, а 27-летний психолог Екатерина Кирпичникова – Анджелиной Алексеевной Джоли.

Знакомство пары произошло на тренинге личностного роста. После 4 лет отношений мужчина сделал предложение женщине. Однако из обычной свадьбы молодожены решили устроить пиар-акцию. Для этого они и сменили паспортные данные.

«Сейчас такое время, что каждый креативит как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие», — рассказал бывший Игорь Ректор, ныне Джонни Депп.

Кстати, пока неизвестно, примет ли супруга его фамилию, или останется Джоли.