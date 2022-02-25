В Минобороны России сообщили о блокировании Киева с запада

Москва. Столица Украины блокирована частями ВДВ России с западного направления. Об этом рассказал на втором за 25 февраля брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, накануне возле аэродрома Гостомель в пригороде Киева высадился отряд ВДВ. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Перед этим в указанном районе была подавлена система ПВО, ликвидированы возможные угрозы с воздуха, также использовались средства радиоэлектронной борьбы.

При этом были уничтожены оказавшие активное сопротивление украинские националисты из состава спецподразделений в количестве более 200. Российские военные потерь не понесли. После прибытия основных сил и соединения их с ранее высаженными на аэродром Гостомель десантниками, Киев блокирован с запада, отметил Конашенков.

Кроме того, российские войска полностью окружили Чернигов. Принимаются все возможные меры для недопущения жертв среди мирного населения, подчеркнул представитель Минобороны.

Тем временем разведка доложила, что для нанесения удара по аэродрому Гостомель в Киеве на площади Шевченко украинские военные развернули установки реактивных систем залпового огня «Град». Цель, как считают в Минобороны — спровоцировать ответный огонь, который приведет к гибели гражданских лиц. В дальнейшем это будет использовано для пропаганды. Генерал назвал эти действия киевского режима военным преступлением и предположил, что размещение установок «Град» в жилых кварталах производится по указке советников из Пентагона и ЦРУ.

«Данный подчерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», — отметил Конашенков и заверил, что ударов по мирному населению в Киеве со стороны российских войск не будет.

Также он сообщил, что подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении продвинулись на глубину до 12 км.

На 11 километров потеснила оборону нацбатальонов Народная милиция Донецкой народной республики в направлении Волновахи.

Представитель Минобороны заявил, что ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских националистов. Подразделения Вооруженных сил Украины сражаются вяло, либо совсем не участвуют в боях.

В то же время, по словам сдавшихся украинских военных, внедренные ранее в воинские части группы радикалов выполняют роль заградотрядов и устраивают расправы над солдатами и офицерами ВСУ, не желающими воевать с российской армией.

Напомним, ранее Игорь Конашенков рассказал о взятии российскими военными под контроль территории Чернобыльской АЭС.