В Минобороны России подтвердили контроль над ЧАЭС и сдачу отряда морпехов силам ДНР

Москва. Российские военные взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Конашенкова, подразделения Воздушно-десантных войск России высадились возле Чернобыльской атомной электростанции и взяли ее под охрану 24 февраля. При этом они договорились о совместном обеспечении безопасности с военнослужащими украинского батальона охраны объекта. Отмечается, что радиоактивный фон в районе АЭС в норме, персонал продолжает работу. Цель действий российских военных в Чернобыле – не допустить ядерной провокации со стороны националистических или террористических формирований, пояснил официальный представитель Минобороны.

Также генерал-майор рассказал, что одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) запросило коридор для выхода у командования Народной милиции ДНР. После сдачи оружия их обещают отпустить по домам.

Российским военным сдались в плен 82 украинских военнослужащих на острове Змеиный (Измаильский район Одесской области Украины). Их отпустят к семьям после предоставления подписки об отказе от участия в боевых действиях.

«Еще 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск», — добавил Конешенков.

Всего по его словам на момент брифинга сложили оружие более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.

Вооруженные силы Донецкой народной республики тем временем продвинулась еще на 1 км вглубь обороны националистических батальонов на Волновахском направлении. Сопротивление противника отличается упорством, отметил представитель Минобороны.

Народная милиция Луганской Народной республики углубилась на 9 км возле села Степовое.

Кроме того, Конашенков проинформировал, что в ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными Силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Сбито 5 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 единиц бронетехники, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров.

Напомним, о проведении операции на Украине объявил 24 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин. Цель — демилитаризация соседнего государства, подчеркнул президент.