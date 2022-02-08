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Слухи о новом ведущем КВН развеял Михаил Марфин

14:48, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Слухи о новом ведущем КВН развеял Михаил Марфин
14:48, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#Первый канал\n#телевидение\n#коронавирус\n#слухи\n#шоу\n#юмор\n#сатира\n#КВН
Фото: vk.com/kvnofficial
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В качестве возможных замен Маслякову называют Нагиева и Урганта.

Москва. Ситуацию с поиском замены заболевшему ведущему «Клуба веселых и находчивых» Александру Маслякову разъяснил редактор телепередачи Михаил Марфин. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Собеседник».

По словам Марфина, сведения о том, что телеигру будет вести Дмитрий Нагиев — всего лишь слухи. Также маловероятно, что место Маслякова займет Иван Ургант. Зрители увидят нового ведущего, когда программа выйдет в эфир, пояснил Михаил Марфин и отказался от дальнейших уточнений.

2 февраля бессменный ведущий КВН Александр Масляков рассказал, что повторно заразился коронавирусной инфекцией и вынужден прибегнуть к самоизоляции, так что в ближайших выпусках его заменят, как он выразился, «люди, не чужие игре».

В связи с этим СМИ начали искать возможных кандидатов на место Маслякова. В беседе с РИА Новости свое возможное участие в телепередаче не стал отрицать Дмитрий Нагиев. Он сказал, в частности, что «нет дыма без огня».

Такую возможность подтвердил комик и актер Денис Косяков. По его словам, Нагиев может провести игры 1/8 финала КВН.

14:48, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
290
0
#Первый канал\n#телевидение\n#коронавирус\n#слухи\n#шоу\n#юмор\n#сатира\n#КВН