Слухи о новом ведущем КВН развеял Михаил Марфин

Москва. Ситуацию с поиском замены заболевшему ведущему «Клуба веселых и находчивых» Александру Маслякову разъяснил редактор телепередачи Михаил Марфин. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Собеседник».

По словам Марфина, сведения о том, что телеигру будет вести Дмитрий Нагиев — всего лишь слухи. Также маловероятно, что место Маслякова займет Иван Ургант. Зрители увидят нового ведущего, когда программа выйдет в эфир, пояснил Михаил Марфин и отказался от дальнейших уточнений.

2 февраля бессменный ведущий КВН Александр Масляков рассказал, что повторно заразился коронавирусной инфекцией и вынужден прибегнуть к самоизоляции, так что в ближайших выпусках его заменят, как он выразился, «люди, не чужие игре».

В связи с этим СМИ начали искать возможных кандидатов на место Маслякова. В беседе с РИА Новости свое возможное участие в телепередаче не стал отрицать Дмитрий Нагиев. Он сказал, в частности, что «нет дыма без огня».

Такую возможность подтвердил комик и актер Денис Косяков. По его словам, Нагиев может провести игры 1/8 финала КВН.