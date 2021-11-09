Россия сняла все ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Авиасообщение возобновилось в августе, но число бортов было лимитировано.

Москва. Чартерные и регулярные рейсы из российских аэропортов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с 9 ноября без ограничений. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет «Интерфакс».

В то же время россиянам, желающим лететь в Египет и другие страны, напомнили о необходимости вакцинации от COVID-19.

Россия возобновила прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом 9 августа 2021 года после почти шестилетнего перерыва. Первое время ограниченное количество бортов отправлялось из Москвы, позднее количество аэропортов увеличили.

Запрет на полеты в указанные египетские курорты был введен в ноябре 2015 года после взрыва на самолете компании «Когалымавиа», возвращавшемся из Шарм-эль-Шейха. В результате этого теракта погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.