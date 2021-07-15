МВД предложило снизить стоимость ОСАГО или транспортный налог за добровольный техосмотр

Страховать автогражданскую ответственность без диагностической карты машины россиянам разрешат с 22 августа.



Москва. Владельцам легковых автомобилей и мотоциклов, добровольно прошедших ТО (техосмотр), могут снизить ставку транспортного налога или стоимость ОСАГО. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-центре МВД России.

В полиции считают, что подобные меры стимулирования могут дать положительный эффект в плане безопасности на дорогах в условиях отмены обязательного прохождения ТО.

Также в ведомстве напомнили, что правила дорожного движения обязывают владельца неисправного транспортного средства отказаться от его эксплуатации независимо от того, прошел автомобиль (мотоцикл) техосмотр, или нет. Кроме того, ТО остается обязательным для грузовиков и автобусов массой выше 3,5 тонн, добавили в МВД России.

Отмена обязательного техосмотра для частных автовладельцев прописана в законе, который приняла Госдума и подписал в начале июля президент России Владимир Путин. С 22 августа оформить полис ОСАГО станет возможным без предъявления диагностической карты автомобиля.