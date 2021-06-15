Госдума разрешила оформлять ОСАГО без техосмотра машины

Изменение в законодательстве может начать действовать с 22 августа.



Москва. В России отменили обязательное прохождение техосмотра (ТО) транспортного средства при заключении договора ОСАГО. Решение об этом приняла в третьем, окончательном чтении Госдума, пишет пресс-служба российского парламента.

Уточняется, что норма о необходимости проведения технического осмотра машины для получения полиса ОСАГО исключена из закона о безопасности дорожного движения.

Нововведение может вступить в силу с 22 августа 2021 года.