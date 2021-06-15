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Госдума разрешила оформлять ОСАГО без техосмотра машины

16:31, 15 июня, 2021
Евгений Кандаков
Госдума разрешила оформлять ОСАГО без техосмотра машины
16:31, 15 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#автомобилисты\n#автомобиль\n#Госдума\n#страхование\n#ОСАГО
Фото: pixabay.com
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Изменение в законодательстве может начать действовать с 22 августа.

Москва. В России отменили обязательное прохождение техосмотра (ТО) транспортного средства при заключении договора ОСАГО. Решение об этом приняла в третьем, окончательном чтении Госдума, пишет пресс-служба российского парламента.

Уточняется, что норма о необходимости проведения технического осмотра машины для получения полиса ОСАГО исключена из закона о безопасности дорожного движения.

Нововведение может вступить в силу с 22 августа 2021 года.

16:31, 15 июня, 2021
Евгений Кандаков
100
0
#автомобилисты\n#автомобиль\n#Госдума\n#страхование\n#ОСАГО