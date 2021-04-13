В России дали «добро» на строительство собственной орбитальной станции

Вопрос обсуждался на закрытом совещании с участием Владимира Путина.



Энгельс. Саратовская область. Россия обзаведется собственной орбитальной станцией. Решение об этом было принято на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое провел президент Владимир Путин, пишет ИА REGNUM со ссылкой на «МК».

Объект назовут РОСС. Он должен стать альтернативой Международной космической станции (МКС), которая скоро выработает свой ресурс.

Строительство новой станции начнется уже в ближайшее время, чтобы не допустить большого разрыва между консервацией российского сегмента на МКС и выводом РОССа на орбиту.

Прекратить работы в российском сегменте Международной космической станции могут уже в 2025 году. К такому решению подтолкнула высокая степень изношенности некоторых модулей. Напомним, там обнаружено уже несколько отверстий, через которые в космос утекает воздух.

МКС начали использовать для исследований космоса в конце 1998 года. Официально срок ее эксплуатации истекает в 2024 году.