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В Ленинградской области спасатели пришли на помощь семейству аистов

12:00, 27 марта, 2021
Анна Торхова
В Ленинградской области спасатели пришли на помощь семейству аистов
12:00, 27 марта, 2021
Анна Торхова
102
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#Ленинградская область\n#МЧС\n#спасатели\n#птицы
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ленинградской области
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Гнездо птиц весом в 150 кг упало вместе с деревом.

Неппово. Ленинградская область. В Ленинградской области спасатели и добровольцы пришли на помощь семейству аистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Более 40 лет птицы гнездились на дереве в поселке Неппово. К Пасхе аисты всегда возвращались, чтобы дать потомство. Однако не так давно сосна, на которой и было 150-килограммовое гнездно, рухнула, и аисты остались без дома. Гнездо не пострадало, но местные жители не смогли поднять его самостоятельно, поэтому они попросили о помощи. В письме они сообщили, что у них есть подготовленное для птиц дерево и на него нужно поднять гнездо.
Несмотря на то, что данный вопрос не относится к деятельности МЧС России, чрезвычайное ведомство вместе с отделением Всероссийского добровольного пожарного общества очистили упавшее птичье жилье от мусора и с помощью специализированной техники подняли на верхушку сосны. 
Люди надеются, что птицы вернутся, и новое место придется им по душе. 
12:00, 27 марта, 2021
Анна Торхова
102
0
#Ленинградская область\n#МЧС\n#спасатели\n#птицы