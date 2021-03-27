В Ленинградской области спасатели пришли на помощь семейству аистов

Гнездо птиц весом в 150 кг упало вместе с деревом.

Неппово. Ленинградская область. В Ленинградской области спасатели и добровольцы пришли на помощь семейству аистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Более 40 лет птицы гнездились на дереве в поселке Неппово. К Пасхе аисты всегда возвращались, чтобы дать потомство. Однако не так давно сосна, на которой и было 150-килограммовое гнездно, рухнула, и аисты остались без дома. Гнездо не пострадало, но местные жители не смогли поднять его самостоятельно, поэтому они попросили о помощи. В письме они сообщили, что у них есть подготовленное для птиц дерево и на него нужно поднять гнездо.

Несмотря на то, что данный вопрос не относится к деятельности МЧС России, чрезвычайное ведомство вместе с отделением Всероссийского добровольного пожарного общества очистили упавшее птичье жилье от мусора и с помощью специализированной техники подняли на верхушку сосны.

Люди надеются, что птицы вернутся, и новое место придется им по душе.