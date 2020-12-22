Останкинская телебашня порадует москвичей и гостей столицы новогодним световым шоу

Система подсветки объекта станет самой высокой в Европе.



Москва. 24 декабря на Останкинской телебашне в Москве впервые будет показано новогоднее световое шоу. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Световыми фигурами, рисунками и надписями можно будет любоваться с 18:00 до 23:00 по 5 минут в начале каждого часа. Такое расписание будет действовать до 10 января. А в новогоднюю ночь световое шоу будет украшать столицу с нуля часов до 01:00 по московскому времени.

Новая подсветка Останкинской телебашни станет самой высокой в Европе, а также самой высокой художественно-архитектурной подсветкой в мире, которая эксплуатируется в условиях низких температур. Световые праздничные шоу будут теперь проводиться по случаю различных государственных праздников и больших культурных событий.