Сдавать экзамены на права могут разрешить 16-летним выпускникам автошкол

Сейчас получить водительское удостоверение можно в 17 лет, ездить – с 18 лет.



Москва. Стали известны изменения в регламент проведения экзаменов на водительское удостоверение, разработанный МВД. Как пишет РБК, одно из предлагаемых новшеств – снижение на 1 год возрастного порога допуска к испытаниям.

В частности, полиция готова разрешить сдавать экзамен с 16 лет, а не с 17, как сейчас. При этом, как и раньше, несовершеннолетний должен предоставить письменное согласие одного из законных представителей.

К экзамену могут не допустить также в случае, если кандидат не соответствует требованиям, если его лишили прав, если неправильно составлены или подделаны документы. Также желающему сесть за баранку необходимо оплатить госпошлину, а у автошколы должна быть необходимая лицензия. Управлять автомобилем, как и раньше, можно будет только с 18 лет.

Проект должен пройти общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

Напомним, недавно в полиции рассказали, что планируется изменить подход при сдаче экзаменов на водительское удостоверение. В частности, основное внимание будет уделяться вождению по сложным участкам городских дорог. Кроме того, в скором времени обновиться внешний вид документа, дающего право на управление транспортным средством.