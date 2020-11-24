В России изменят водительские удостоверения и ПТС

В частности, на правах появятся надписи на русском, французском и английском языках.



Москва. Водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС) в России изменят свой внешний вид. Также на них появится новая информация, пишет РБК со ссылкой на приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

В частности, в верхней части лицевой стороны прав на вождение появятся надписи на русском, французском и английском языках: «Водительское удостоверение», Permis de conduir и Driving Licence. Они будут выполнены сиреневым цветом и размещены в три строки в указанной последовательности, говорится в документе.

В ПТС добавят данные о количестве мест для сидения, за исключением водительского кресла, о технически допустимой максимальной массе, а также о проведенных ранее проверках.

Кроме того, в свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности двигателя в лошадиных силах и о таможенных ограничениях.

Напомним, недавно глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, на какие нюансы будут теперь обращать основное внимание автоинспекторы при приеме экзаменов на вождение.