В ГИБДД объяснили, как будут принимать экзамен на водительские права по-новому

Инспекторы уделят основное внимание поведению начинающего автомобилиста на автострадах, развязках и перекрестках.



Москва. О том, какие нюансы изменятся в системе приема экзамена на водительские удостоверения, рассказали в Госавтоинспекции. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Начальник ГИБДД России Михаил Черников отметил, что в скором времени инспекторы, принимающие экзамен, будут делать основной упор на проверку навыков вождения в условиях реального движения - на автострадах, развязках и перекрестках.

В то же время испытания на закрытой площадке, где проверяются в основном навыки парковки, будут полностью отменены. Однако, по словам Черникова, качество проверки уровня подготовки начинающих автомобилистов при этом не пострадает.

«Расширенная линейка упражнений даст возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен», - пояснил начальник ГИБДД России.

При этом Черников напомнил, что из-за недостаточных знаний и умений на дорогах страны ежегодно погибают более 700 молодых водителей.

Напомним, о разработке новых правил сдачи экзаменов на водительские права в МВД России сообщили в сентябре. Как ожидается, они начнут действовать с апреля 2021 года. Кроме отмены проверки на автодроме, изменены критерии, по которым начисляются штрафные баллы.