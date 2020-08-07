Телеканал RT представил, как сложилась бы история ХХ века без телефона

Очередную альтернативную картину мира покажут в рамках проекта «ALT История».



Москва. Как жили бы люди в ХХ веке, если бы не изобрели телефон? Вообразить мир без популярнейшей еще недавно проводной голосовой связи попытались журналисты телеканала RT.

В сюжете рассказывается, какую роль сыграли бы в жизни человечества в отсутствие телефона почтовые голуби, а также азбука Морзе и другие альтернативные способы передачи информации на расстояние. Фильм подготовлен в рамках проекта «ALT История».

«ALT История» рассказывает, как выглядел бы мир, если бы в прошлом что-то пошло не так. Ранее авторы проекта подготовили выпуски о мире без чумы и мире без ядерного оружия.