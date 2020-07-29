У египетских летучих собак из Московского зоопарка родились детеныши

Малыши весят всего 20 граммов.



Москва. Стая египетских летучих собак в Московском зоопарке пополнилась двумя малышами. Детеныши появились у самок Туи и Мэм, сообщает пресс-служба учреждения.

Одна из новорожденных – девочка, ее назвали Танго, другой – мальчик, ему дали имя Марш. Детеныши весят чуть больше 20 граммов. Около месяца им предстоит висеть на своих родительницах и питаться их молоком. На 2-4 неделях мамы начинают приучать малышей к самостоятельной жизни. Размера взрослых особей (примерно 17 сантиметров) детеныши достигнут к 7-8 месяцам.

В Московском зоопарке египетские летучие собаки (другое название вида – нильские крыланы) живут с 1996 года. За это время в колонии родилось более 320 детенышей. Сейчас в павильоне «Ночной мир» содержится группа из 18-20 особей.

Родиной египетских летучих собак являются Африка и Восточное Средиземноморье. Ночуют они в пещерах, на поиски пищи вылетают ночью. Любимая еда этих рукокрылых - плоды различных растений, в том числе инжир, апельсины, финики, бананы. Фрукты они поедают, вися вниз головой и удерживая плод возле рта.

Египетские летучие собаки - единственные крыланы, которые обладают эхолокацией, как летучие мыши. Умение ориентироваться таким способом в темноте необходимо им из-за жизни в пещерах.

В Московском зоопарке кроме фруктов рацион нильских крыланов разнообразят медом. Лакомство помещают в специальный деревянный чурбачок с проделанными в нем дырочками.