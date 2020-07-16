В Госдуме предложили штрафовать за шум на 50 тыс рублей

Нарушением тишины не будут считаться плач ребенка, звук шагов при ходьбе, шум от аварийно-спасательных работ.



Москва. В Госдуме подготовили поправки в Жилищный кодекс. Депутаты предлагают, в частности, многократно увеличить штрафы за шум в квартирах в неположенное время, пишет «Парламентская газета».

Как рассказал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, инициативу рассмотрят на осенней сессии. По его словам, в Москве в настоящее время за нарушение тишины с 23:00 до 7:00 могут оштрафовать на 1-2 тыс. рублей. В законопроекте речь идет о штрафах на федеральном уровне в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей

«Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тыс. рублей», - заявил Анатолий Выборный.

Также он уточнил, что по СанПиНам допустимый уровень шума в жилом помещении не должен превышать 55 децибел в дневное время, в ночное – 45 децибел. При этом нарушением тишины не считаются плач ребенка, звуки шагов при ходьбе, шум от аварийно-спасательных работ. Устанавливать время тишины каждый регион будет самостоятельно, добавил Выборный.