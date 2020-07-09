Оперштаб по борьбе с коронавирусом одобрил двухэтапный порядок возобновления полетов за рубеж

Список стран, в которые разрешат летать в первую очередь, уже направлен в правительство.



Москва. Международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии COVID-19, будет восстановлено в 2 этапа. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Агентство получило материалы заседания штаба от 6 июля. В них содержится рекомендация Росавиации совместно с МИД и Роспотребнадзором направить в двухдневный срок в правительство список иностранных государств, с которыми возможно восстановление авиасообщения на первом этапе.

Напомним, ранее Росавиация продлила до 1 августа запрет на прибытие в Россию иностранных граждан рейсами авиакомпаний. Он был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции в марте текущего года.

В то же время в конце июня министр транспорта Евгений Дитрих дал журналистам понять, что не теряет надежду на возобновление международного авиасообщения в июле.