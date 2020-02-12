ГИБДД будет изымать поддельные документы о техосмотре

Постановление вступит в силу в июне 2020 года.



Москва. Минтранс разработал проект постановления, дающего ГИБДД право аннулировать диагностические карты автомобиля, если выяснится, что машина не проходила техосмотр. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, затем сведения о фальшивом ТО передадут страховщикам, чтобы они аннулировали полис ОСАГО. Также автоинспектор должен будет привлечь к ответственности оператора техосмотра, выдавшего поддельный документ.

Постановление может вступить в силу 8 июня 2020 года, вместе с новым законом о техосмотре, обязывающем фиксировать процесс ТО фотосъемкой (до, во время и после прохождения).

По оценкам Минэкономики и независимых экспертов, около 80% автовладельцев сегодня предпочитают покупать фальшивую диагностическую карту вместо того, чтобы действительно проверять техническое состояние своей машины.

Добавим, 27 июля вступят в действие поправки к КоАП, устанавливающие штраф в 2 тыс. рублей за управление автомобилем без техосмотра. Данное нарушение начнут фиксировать камеры видеонаблюдения.

Документ прокомментировал агентству RT директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. Эксперт выразил сомнения в том, что ГИБДД способна определить подлинность диагностической карты.

Также он напомнил, что по существующим правилам автовладельцы не обязаны возить с собой документы о техосмотре, а должны иметь полисы ОСАГО, которые без прохождения ТО не выдают.

По мнению Сергея Канаева, полезнее было бы пересмотреть действующую методику контроля за техосмотром. В частности, ТО общественного и грузового транспорта, по его мнению, целесообразнее передать в ГИБДД. А с личными машинами лучше было бы вообще отменить обязательную диагностическую карту и ввести добровольную с соответствующей системой бонусов, заявил эксперт. По его мнению, это было бы намного эффективней в плане профилактики ДТП из-за технического состояния автомобилей.