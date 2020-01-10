Синоптик объяснил причину аномально теплой зимы в России

Всему виной - отсутствие обычного для января антициклона в Сибири.



Москва. Отсутствие зимних морозов в России вызвано нетипичными перепадами атмосферного давления в Сибири. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По словам специалиста, над западной и восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией не сформировалась обычная для середины зимы зона высокого давления (метеорологи называют этот глобальный антициклон «сибирским максимумом»). На территориях с низким давлением зимой держится теплый воздух. Поэтому в России сейчас нет «крещенских морозов», рассказал Юрий Варакин.

Антициклон над Сибирью не образуется и в ближайшие 10 дней, прогнозируют синоптики. В то же время зона высокого давления находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья. Термометры показывают там сейчас -25…-30 градусов, а циклоны переваливают свободно через Урал, неся с собой атлантическое тепло.

Холодные воздушные массы движутся тем временем на Аляску и в Канаду. Морозы достигают там отметки -30 градусов. Даже в канадском Квебеке, который находится на широте Крыма, температура держится на уровне -20 и наблюдаются обильные снегопады, отметил специалист.