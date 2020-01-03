Росстандарт опубликовал список АЗС, где торгуют некачественным топливом

В документ попали 157 заправок.

Москва. Росстандарт опубликовал список АЗС, на которых выявили некачественное топливо. Документ опубликован на сайте агентства.

Всего в список попали 157 автозаправок. Основными нарушениями стали – несоответствие октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле – для дизеля, высокое содержание серы в бензине и солярке. Отметим, в Удмуртии в список попали две заправки ООО «ТАИФ-НК АЗС»: в Воткинске на улице Азина, 207а и АЗС между Малой Пургой и деревней Орлово.

Кроме того, в январе 2020 года Росстандарт опубликует обновленную карту качества топлива в регионах России.