Шойгу: ракетный комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство на этой неделе

Также министр обороны рассказал о завершении развертывания лазерных систем «Пересвет».

Москва. О начале эксплуатации гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» объявил министр обороны России. На заседании коллегии ведомства во вторник, 24 декабря, Сергей Шойгу рассказал, что первый комплекс заступит на боевое дежурство до конца этой недели, сообщает «Интерфакс».

Также глава Минобороны подтвердил озвученную ранее начальником Генштаба Валерием Герасимовым информацию о том, что с декабря российские войска начали использовать лазерные системы «Пересвет». По словам Сергея Шойгу, боевое развертывание новинок завершено, с начала этого месяца они прикрывают передвижения стратегических ракетных комплексов в 5 дивизиях РВСН.

«Авангард» - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Данная часть комплекса при атаке цели совершает сложное маневрирование, делающее траекторию своего полета непредсказуемой для любых средств противоракетной обороны.