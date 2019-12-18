Минобороны России направило лазерные комплексы «Пересвет» на боевое дежурство

С декабря сверхсовременное оружие используется для прикрытия мобильных ракетных систем.

Москва. Лазерные комплексы «Пересвет» уже используются Вооруженными силами России. С декабря текущего года они защищают мобильные ракетные установки, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на газету «Красная звезда».

«С начала декабря месяца осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов «Пересвет» в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий», - заявил на брифинге 17 декабря начальник Генерального штаба, замминистра обороны России Валерий Герасимов.

Напомним, в июне 2019 года президент России Владимир Путин анонсировал поступление в Вооруженные силы нашей страны передовых видов вооружений, в том числе – применяющих новые физические принципы. В частности, армия и флот должны получить гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», тяжелые межконтинентальные ракеты «Сармат», подводные дроны «Посейдон» и лазерные системы «Пересвет».