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Минобороны России направило лазерные комплексы «Пересвет» на боевое дежурство

10:35, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Минобороны России направило лазерные комплексы «Пересвет» на боевое дежурство
10:35, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#оружие\n#Минобороны\n#лазер\n#Вооруженные силы РФ
Фото: wikipedia.org
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С декабря сверхсовременное оружие используется для прикрытия мобильных ракетных систем.

Москва. Лазерные комплексы «Пересвет» уже используются Вооруженными силами России. С декабря текущего года они защищают мобильные ракетные установки, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на газету «Красная звезда».

«С начала декабря месяца осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов «Пересвет» в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий», - заявил на брифинге 17 декабря начальник Генерального штаба, замминистра обороны России Валерий Герасимов.

Напомним, в июне 2019 года президент России Владимир Путин анонсировал поступление в Вооруженные силы нашей страны передовых видов вооружений, в том числе – применяющих новые физические принципы. В частности, армия и флот должны получить гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», тяжелые межконтинентальные ракеты «Сармат», подводные дроны «Посейдон» и лазерные системы «Пересвет».

 

10:35, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
175
0
#оружие\n#Минобороны\n#лазер\n#Вооруженные силы РФ

 

 

 


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