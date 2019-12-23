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Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

16:05, 23 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
16:05, 23 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#строительство\n#Крым\n#коты\n#стройка\n#железная дорога\n#мост
Фото: most.life
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Президент России проехал по сооружению в кабине машиниста и встретился с рабочими.

Тамань. Краснодарский край. Открытие железнодорожной части моста через Керченский пролив в Крыму состоялось. Президент России Владимир Путин проехал в кабине машиниста рельсового автобуса из Керчи в станицу Тамань Краснодарского края, сообщает Газета.ру со ссылкой на телеканал «Россия 24».

После исторической поездки на железнодорожном вокзале станицы Тамань состоялась торжественная церемония официального открытия объекта. Владимир Путин выступил перед рабочими, трудившимися на стройке. Президент от всей души поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте.

Сразу после выступления главы государства из Санкт-Петербурга выехал первый пассажирский поезд, который через двое суток прибудет в Севастополь.

Кстати, перед открытием железнодорожную часть сооружения «проинспектировал» живущий на стройке кот Мостик. Животное осталось довольно качеством работ, уверяют присматривающие за ним рабочие.

Что же касается автомобильной части моста в Крым, то она начала действовать в мае 2018 года, ее также открыл Владимир Путин.

16:05, 23 декабря, 2019
Евгений Кандаков
126
0
#Владимир Путин\n#строительство\n#Крым\n#коты\n#стройка\n#железная дорога\n#мост

 

 

 


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