Центробанк упростил порядок заключения договоров ОСАГО

Изменения касаются электронных договоров.

Москва. Центробанк России упростил порядок заключения электронных договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Об этом пишут «Известия».

Согласно новым правилам, ключ электронной подписи будет состоять только из латинских цифр и букв. Это позволит избежать ситуаций, когда автовладелец не может зарегистрироваться на сайте из-за схожих русских и латинских букв.

Также Центробанк установил требования к отсканированным копиям документов. Кроме того, электронный договор будет вступать в силу не ранее трех дней с момента его заключения.

Ещё одно новшество – на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет на сайте страховщика.