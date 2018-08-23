По делу о контрафакте в Петербургском метро задержали двух человек

При обыске были изъяты документы и более 10 млн рублей.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых по уголовному делу о поставке контрафактной продукции для «Петербургского метрополитена». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, в декабре 2015 года гендиректор АО «МК Дизель-энерго» Алексей Лазарев и начальник службы материально-технического снабжения метрополитена Денис Руденко заключили договор на выполнение работ. Однако злоумышленники в работе использовали контрафакт по сильно завышенной стоимости.

Напомним, что компания перечислила на счет мошенников более 32 млн рублей.

«В настоящее время Лазарев и Руденко задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения», - говорится в сообщении.

При обыске были изъяты документы и более 10 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.