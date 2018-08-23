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По делу о контрафакте в Петербургском метро задержали двух человек

16:20, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
16:20, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
164
0
#метро\n#Санкт-Петербург\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#задержание
Фото: Википедия
164
0

При обыске были изъяты документы и более 10 млн рублей.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых по уголовному делу о поставке контрафактной продукции для «Петербургского метрополитена». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, в декабре 2015 года гендиректор АО «МК Дизель-энерго» Алексей Лазарев и начальник службы материально-технического снабжения метрополитена Денис Руденко заключили договор на выполнение работ. Однако злоумышленники в работе использовали контрафакт по сильно завышенной стоимости.

Напомним, что компания перечислила на счет мошенников более 32 млн рублей.

 «В настоящее время Лазарев и Руденко задержаны, решается  вопрос об избрании  им меры пресечения и предъявлении обвинения», - говорится в сообщении.

При обыске были изъяты документы и более 10 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

16:20, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
164
0
#метро\n#Санкт-Петербург\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#задержание

 

 

 


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