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Мошенники обманули «Петербургский метрополитен» на 32 млн рублей

16:55, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
16:55, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
651
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#метро\n#Санкт-Петербург\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#мошенничество в особо крупных размерах
Фото: wikipedia.org
651
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Сотрудники ФСБ и СК России проводят обыск.

Санкт-Петербург. «Петербургский метрополитен» пострадал более чем на 32 млн рублей от действий мошенников. Как сообщила пресс-служба городского Следственного Управления СК России, ведомство возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Дело в том, что в декабре 2015 года работники одной из коммерческих структур заключили договор с метрополитеном на выполнение работ по модернизации оборудования. При работах злоумышленники использовали контрафактную продукцию по многократно завышенной цене.

«Петербургский метрополитен» перечислил на счет организации более 32 млн рублей, которые по факту были похищены.

В среду, 22 августа, следователи совместно с сотрудниками ФСБ России по Петербургу и области проводят обыски.

Расследование уголовного дела продолжается.  

 

16:55, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
651
0
#метро\n#Санкт-Петербург\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#мошенничество в особо крупных размерах

 

 

 


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