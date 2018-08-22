Мошенники обманули «Петербургский метрополитен» на 32 млн рублей

Сотрудники ФСБ и СК России проводят обыск.

Санкт-Петербург. «Петербургский метрополитен» пострадал более чем на 32 млн рублей от действий мошенников. Как сообщила пресс-служба городского Следственного Управления СК России, ведомство возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Дело в том, что в декабре 2015 года работники одной из коммерческих структур заключили договор с метрополитеном на выполнение работ по модернизации оборудования. При работах злоумышленники использовали контрафактную продукцию по многократно завышенной цене.

«Петербургский метрополитен» перечислил на счет организации более 32 млн рублей, которые по факту были похищены.

В среду, 22 августа, следователи совместно с сотрудниками ФСБ России по Петербургу и области проводят обыски.

Расследование уголовного дела продолжается.