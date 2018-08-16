Гидрометцентр пообещал теплый сентябрь жителям России

На большей Европейской части страны температура будет около или выше нормы.

Москва. Синоптики спрогнозировали жителям России теплый сентябрь. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Владимира Тищенко, на большей Европейской части России погода будет около или выше нормы.

Тепло не уйдет из Центрального, Южного и Северокавказского округов, а также из Самарской и Саратовской областей.

В Москве и Саратовской области средней температуры сентября станет 14 градусов. В Ростовской – 17 градусов.

Температура выше нормы ожидается на Чукотке, Камчатке, в Магаданской области и севере Хабаровского края. Однако температура азиатской части страны не поднимется выше 4-5 градусов.

Прохладно будет на Урале и на большей части Сибири.

Температуру ниже нормы ожидают в центральных районах Краснодарского края и Томской области, где средняя дневная температура составит 13-14 градусов.

В северных районах Сибири, возможно, выпадет снег.