В Новосибирском зоопарке кошка взяла на воспитание енотов

Ранее она выкармливала детенышей каракала.

Новосибирск. Новосибирская область. В Новосибирском зоопарке кошка взяла на воспитание двух енотов, родившихся в июле. Мать малышей не смогла их выкомить по состоянию доровьч, сообщает пресс-служба учреждения.

Кошка, живущая в зоопарке, недавно родила котят. «Когда ей принесли двух крохотных енотов, она приняла их почти мгновенно: посмотрела, обнюхала и через несколько секунд они уже сосали молоко», - расказали в пресс-службе.

Ранее кошка уже выкармливала чужих малышей - детенышей каракала.