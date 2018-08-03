В Новосибирском зоопарке кошка взяла на воспитание енотов

Ранее она выкармливала детенышей каракала.
Новосибирск. Новосибирская область. В Новосибирском зоопарке кошка взяла на воспитание двух енотов, родившихся в июле. Мать малышей не смогла их выкомить по состоянию доровьч, сообщает пресс-служба учреждения.
Кошка, живущая в зоопарке, недавно родила котят. «Когда ей принесли двух крохотных енотов, она приняла их почти мгновенно: посмотрела, обнюхала и через несколько секунд они уже сосали молоко», - расказали в пресс-службе.
Ранее кошка уже выкармливала чужих малышей - детенышей каракала.
В нашем зоопарке было много удивительных историй о домашних кошках, которые выкармливали детенышей других видов. Сегодня мы рассказываем еще одну такую историю. На этот раз домашняя кошка выкармливает двух маленьких енотов. Еноты хорошо размножаются в условиях зоопарков, и самки обычно успешно выкармливают потомство. Случаи искусственного вскармливания крайне редки. Но самка, родившая малышей в июле, не смогла их кормить по состоянию здоровья. Решено было прибегнуть к помощи кормилицы. Ею стала домашняя кошка, живущая в зоопарке. Мы уже рассказывали о ней: в прошлом году она выкормила двух детенышей каракала. Сейчас у кошки снова котята. Когда ей принесли двух крохотных енотов, она приняла их почти мгновенно: посмотрела, обнюхала и через несколько секунд они уже сосали молоко. К своим родным и приёмным детям наша замечательная белая кошка относится одинаково, говорит Роза Соловьёва, заведующая отделом хищных животных: "Она не только кормит малышей. Она их умывает, согревает своим теплом. Она действительно стала им настоящей мамой". #зоопарк #новосибирскийзоопарк #nskzoo #zoo #zoonovosib
1,923 Likes, 31 Comments - Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) on Instagram: "В нашем зоопарке было много удивительных историй о домашних кошках, которые выкармливали детенышей..."