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В Новосибирском зоопарке кошка взяла на воспитание енотов

12:24, 03 августа, 2018
Анна Торхова
12:24, 03 августа, 2018
Анна Торхова
723
0
#зоопарк\n#Россия\n#Новосибирск\n#мама\n#еноты
Фото: vk.com/novosibirsk_zoo
723
0

Ранее она выкармливала детенышей каракала.

Новосибирск. Новосибирская область. В Новосибирском зоопарке кошка взяла на воспитание двух енотов, родившихся в июле. Мать малышей не смогла их выкомить по состоянию доровьч, сообщает пресс-служба учреждения.

Кошка, живущая в зоопарке, недавно родила котят. «Когда ей принесли двух крохотных енотов, она приняла их почти мгновенно: посмотрела, обнюхала и через несколько секунд они уже сосали молоко», - расказали в пресс-службе.

Ранее кошка уже выкармливала чужих малышей - детенышей каракала.

В нашем зоопарке было много удивительных историй о домашних кошках, которые выкармливали детенышей других видов. Сегодня мы рассказываем еще одну такую историю. На этот раз домашняя кошка выкармливает двух маленьких енотов. Еноты хорошо размножаются в условиях зоопарков, и самки обычно успешно выкармливают потомство. Случаи искусственного вскармливания крайне редки. Но самка, родившая малышей в июле, не смогла их кормить по состоянию здоровья. Решено было прибегнуть к помощи кормилицы. Ею стала домашняя кошка, живущая в зоопарке. Мы уже рассказывали о ней: в прошлом году она выкормила двух детенышей каракала. Сейчас у кошки снова котята. Когда ей принесли двух крохотных енотов, она приняла их почти мгновенно: посмотрела, обнюхала и через несколько секунд они уже сосали молоко. К своим родным и приёмным детям наша замечательная белая кошка относится одинаково, говорит Роза Соловьёва, заведующая отделом хищных животных: "Она не только кормит малышей. Она их умывает, согревает своим теплом. Она действительно стала им настоящей мамой". #зоопарк #новосибирскийзоопарк #nskzoo #zoo #zoonovosib

1,923 Likes, 31 Comments - Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) on Instagram: "В нашем зоопарке было много удивительных историй о домашних кошках, которые выкармливали детенышей..."

12:24, 03 августа, 2018
Анна Торхова
723
0
#зоопарк\n#Россия\n#Новосибирск\n#мама\n#еноты

 

 

 


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