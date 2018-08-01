В Краснодарском крае может появиться самая дорогая дорога в стране

Она соединит поселок Джубга и Сочи.

Сочи. Краснодарский край. В Краснодарском крае может появиться самая дорогая дорога в России. Она соединит поселок Джубга и Сочи, пишут Ведомости.

В настоящее время водители проезжают это расстояние минимум за 4 часа. Планируется, что новая четырехполосная скоростная трасса сократит это время до часа.

По предварительным подсчетам, дорога обойдется в 1,2 трлн рублей, а её длина составит 119,5 км.

Новую трассу пустят в обход населенных пунктов. Так, объезд Туапсе обойдется примерно в 199 млрд рублей, Сочи – 180 млрд рублей, поселка Лазаревское – 130 млрд рублей. Также планируется построить 80 км соединительных участков стоимостью около 800 млрд рублей. По проекту на месте может появиться около 27 тоннелей и 43 моста.

Росавтодор надеется начать реконструкцию дороги в 2019 году и закончить к 2023 году. Власти рассматривают вариант государственно-частного партнерства