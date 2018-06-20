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Камчатский депутат в знак протеста против роста цен на бензин приехал на заседание верхом на коне

10:45, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
10:45, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
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#бензин\n#протест\n#цены\n#цены на бензин\n#Камчатка\n#депутат\n#лошадь
Фото: pixabay.com
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Выступая против подорожания топлива, Михаил Пучковский отказался от машины.

Петропавловск-Камчатский. Камчатский депутат Михаил Пучковский в знак протеста против роста цен на бензин приехал на заседание верхом на коне. Как рассказал политик Интерфаксу, выступая против подорожания топлива, он отказался от машины.  

Утром 20 июня к зданию Заксобрания Камчатки Пучковского доставил конь по имени Ракета. «Сегодня верхом на Ракете я прискакал на заседание <…>. На путь ушло около одного часа. По дороге автомобилисты махали мне руками, кричали "Ура", сигналили в знак поддержки», - отметил депутат.  

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Однако оставить скакуна у регионального парламента депутат не смог, так как на территории не было коновязи. В итоге Ракету член камчатского правительства передал сопровождавшим его подросткам. Они отвезли коня в поселок Заозерный, где живет Михаил Пучковский.  Сам же депутат после пленарного заседания вернулся домой на рейсовом автобусе.  

10:45, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
241
0
#бензин\n#протест\n#цены\n#цены на бензин\n#Камчатка\n#депутат\n#лошадь

 

 

 


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