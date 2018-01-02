Пугачеву обвинили в плагиате после премьеры песни на «Голубом огоньке»

Поэт Александр Вулых заявил, что новая песня не оригинальна и очень похожа на композицию 15-летней давности.

Москва. Аллу Пугачеву в плагиате после премьеры песни «Я летала» на «Голубом огоньке». Об этом пишет «Российская Газета».

Поэт Александр Вулых заявил, что новая песня не оригинальна и очень похожа на «Придуманную любовь», которую он сам сочинил на музыку Игоря Саруханова.

«Все бы ничего, красивая мелодия, но уж больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", которая была написана более пятнадцати лет назад», - написал 1 января в социальных сетях Вулых.

Премьера! Алла Пугачева - Я летала (Новинка!) Uploaded by иван котов on 2017-12-31.