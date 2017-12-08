Telegram попросил суд отменить приказ ФСБ о предоставлении доступа к переписке пользователей

Руководство мессенджера считает, что в документе спецслужбы есть несколько несоответствий.

Москва. Руководство мессенджера Telegram обратилось в Верховный суд России с иском. Мессенджер требует признать недействующим приказ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей.

Как пишет РБК, юристы обнаружили в нем несколько несоответствий. В первую очередь приказ ФСБ выпустили 19 июля 2017 года на основании так называемого «закона Яровой». Однако на тот момент он не был действующим, потому что вступил в силу лишь на следующий день – 20 июля.

Кроме того, юристы утверждают, что такой приказ о предоставлении выпустил не уполномоченный на то орган. По словам Рамиля Ахметгалиева, представляющего интересы мессенджера, документ должно было утвердить правительство, так как именно оно по законодательству устанавливает порядок взаимодействия организаторов распространения информации в интернете с представителями госслужб, обеспечивающих безопасность.

Также он подчеркнул, что требование ФСБ предоставить данные о расшифровке кодов личных сообщений пользователей нарушает тайну частной переписки, так как доступ к ней можно получить только с разрешения суда при расследовании уголовных дел.

Таким образом, считает Ахметгалиев, суд может признать приказ ФСБ недействительным.