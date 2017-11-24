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      Минздрав предложил магазинам, барам и ресторанам не продавать алкоголь пьяным клиентам

      10:04, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:04, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      286
      0
      #алкоголь\n#продажа алкоголя\n#Минздрав\n#покупатели\n#законопроек
      Фото: pixabay.com
      286
      0

      Ведомство подготовило проект новых правил продажи спиртного.

      Москва. Министерство здравоохранения России подготовило новый законопроект о продаже алкоголя. Ведомство предлагает внести поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

      В частности, пишет РБК,  Минздрав планирует дать магазинам, барам, кафе и ресторанам право отказывать в продаже алкоголя пьяным покупателям и клиентам. «Отказывать ‎в розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в документе. 

      Кроме того, ведомство предлагает по-новому организовать место продажи спиртного в магазинах. Его хотят расположить так, чтобы покупатели, находясь у других товаров, не могли видеть алкогольную продукцию. 

       «При розничной продаже алкогольной продукции в стационарном торговом объекте должны быть выделены специальные места (отделы, секции, помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары» - сказано в законопроекте. 

      10:04, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      286
      0
      #алкоголь\n#продажа алкоголя\n#Минздрав\n#покупатели\n#законопроек

       

       

       

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