Минздрав предложил магазинам, барам и ресторанам не продавать алкоголь пьяным клиентам

Ведомство подготовило проект новых правил продажи спиртного.

Москва. Министерство здравоохранения России подготовило новый законопроект о продаже алкоголя. Ведомство предлагает внести поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В частности, пишет РБК, Минздрав планирует дать магазинам, барам, кафе и ресторанам право отказывать в продаже алкоголя пьяным покупателям и клиентам. «Отказывать ‎в розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в документе.

Кроме того, ведомство предлагает по-новому организовать место продажи спиртного в магазинах. Его хотят расположить так, чтобы покупатели, находясь у других товаров, не могли видеть алкогольную продукцию.

«При розничной продаже алкогольной продукции в стационарном торговом объекте должны быть выделены специальные места (отделы, секции, помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары» - сказано в законопроекте.