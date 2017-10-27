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      В Приморье гималайский медведь разобрал фотокамеру и достал карту памяти

      11:25, 27 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:25, 27 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      602
      0
      #животные\n#видео\n#Владивосток\n#Приморье\n#медведи
      Фото: Национальный парк "Земля леопарда"
      602
      0

      Забавный инцидент произошел в национальном парке «Земля леопарда».

      Владивосток. В Приморском национальном парке «Земля леопарда» гималайский медведь разобрал одну из фотоловушек и достал из нее карту памяти. Как сообщили в пресс-службе учреждения, такой случай произошел впервые. 

      По словам специалистов, камеру с вынутой картой памяти нашли во время плановой проверки территории парка. Сначала научные сотрудники решили, что ее вывел из строя кто-то из браконьеров. Но во время просмотра материалов выяснилось, что виновником оказался любопытный мишка. Его визит и «общение» с техникой поврежденная камера смогла заснять на видео. 

      На кадрах минутного ролика видно, как четвероногий вандал, изучая фотоловушку, попытался оторвать ее от дерева. Но когда этот план провалился, он попробовал технику «на зуб». Простая защелка позволила ему почти сразу открыть устройство. Благодаря этому камера продолжала снимать и остановила съемку только после того, как косолапый вытащил информационный носитель. 

      «Это был первый случай, когда медведю «удалось» достать из фотоловушки карту памяти. Конечно, он делал это ненамеренно. Это очень любопытные животные. Ежегодно мы сталкиваемся с несколькими случаями «покушения» медведей на фотоловушки. Все они по-разному заканчиваются для камер», - сообщил Виктор Сторожук, инженер-исследователь нацпарка «Земля леопарда». 

      Медведь "проверяет" фотоловушку на "Земле леопарда"

      Кроме того, он отметил, что медведи очень часто проявляют интерес к камерам. Чаще всего они ломают их, прокусывая насквозь. Правда, уточнил Сторожук, однажды один из них смог утащить фотоловушку, которую сотрудники так и не смогли найти. 

      11:25, 27 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      602
      0
      #животные\n#видео\n#Владивосток\n#Приморье\n#медведи

       

       

       

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